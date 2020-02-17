Уфа, , 13:29 — REGNUM Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Уфе. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба городской гражданской защиты.

По прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие сутки в столице Башкирии ожидается снег, который будет переходить в мокрый снег и дождь со снегом.

Местами ожидается метель и налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме этого, синоптики предупреждают о гололеде и гололедице, снежных заносах и накатах на дорогах.

Кроме этого, прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду.

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