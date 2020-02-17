Сочи, Краснодарский край, , 13:22 — REGNUM Коробку с веществом коричневого цвета нашла шестилетняя воспитанница детского сада № 51 Сочи Краснодарского края во время прогулки на площадке на территории детсада. Об этом сообщили местные СМИ. Девочка положила находку в карман и принесла домой.

«Когда мама девочки заглянула в коробочку, внутри лежало неизвестное вещество коричневого цвета. Женщина тут же позвонила в сад и потребовала объяснений, мол, почему на территории дошкольного учреждения ребята находят закладки наркоманов», — сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник в УВД Сочи.

О находке сообщили в полицию, правоохранители изъяли две круглые пластиковые коробки. В одной из них и было вещество коричневого цвета, которое отправили на экспертизу. По данному факту проводится проверка.