Кутаиси, Грузия, , 13:23 — REGNUM Пожар в одной из школ Грузии во время уроков произошел 17 февраля. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Как сообщают журналисты, происшествие произошло в селе Чайное хозяйство Хонского района. По предварительным данным, очаг возгорания возник на кровле здания. Как сообщает агентство Report, на место прибыли 35 пожарных для борьбы с огнем.

Открытое возгорание удалось ликвидировать вскоре после прибытия, ведется работа по окончательному тушению. Причина пожара выясняется. О пострадавших и погибших данные не поступали.