Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейские объявили розыск водителя Opel Zafira, устроившего массовое ДТП в Северном микрорайоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла 16 февраля около 21:40 мск. Водитель Opel Zafira на проспекте Королёва, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с Renault Sandero, который отбросило на противоположную сторону дорогу. Затем водитель Opel Zafira столкнулся с Nissan Almera, который отбросило на Toyota Camry.

«Неустановленный водитель на Opel Zafira с места ДТП скрылся. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года в Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля сбил насмерть 33-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону водитель сбил человека и скрылся