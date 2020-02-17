Уфа, , 13:28 — REGNUM Четыре члена наркогруппировки осуждены к длительным срокам лишения свободы в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что летом 2015 года два жителя Нефтекамска создали наркогруппировку. В нее они вовлекли своих знакомых.

Злоумышленники в возрасте от 34 до 37 лет получали крупные партии наркотиков, фасовали их по разовым дозам и прятали их в закладки в городе Агидель, а также в Калтасинском и Краснокамском районах Башкирии. Затем они реализовывали наркотики через интернет.

Противозаконная деятельность злоумышленников была пресечена в конце 2016 года. У фигурантов уголовного дела изъяли три вида наркотиков общим весом свыше 500 грамм.

Отмечается, что злоумышленники легализовали более 14 миллионов рублей доходов, полученных преступным путем. Эти деньги они потратили на покупку автомашин и личные нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Суд признал их виновными и приговорил организатора группы к 20 годам лишения свободы. При этом организатор оштрафован на один миллион рублей. Остальных участников группировки суд приговорил к срокам от 7 до 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее был осужден второй организатор группировки. Его приговорили 12 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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