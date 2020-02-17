Харьков, Украина, , 13:09 — REGNUM В Харькове взрывотехники обезвредили взрывное устройство, сообщила 17 февраля пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

«Самодельное взрывное устройство было найдено в урне у входа в торговый центр на улице Академика Павлова», — сказано в сообщении.

Люди вызвали специалистов, которые приехали на место и обезвредили бомбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сапёр ВСУ подорвался на взрывном устройстве, заложенном его «коллегами» в районе населённого пункта Марьинка на подконтрольной Украине территории ДНР.

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