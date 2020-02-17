Махачкала, , 13:05 — REGNUM Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в городе Махачкале. Один человек получил ранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

ЧП произошло около двух часов ночи 15 февраля. В результате взрыва серьезных разрушений в двухэтажном доме не случилось, были выбиты только стекла. Пострадала женщина 53 лет, которую доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено восемь человек и две единицы техники.

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