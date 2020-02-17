Архангельск, , 13:01 — REGNUM Бывший воспитатель детского сада «Радуга» в Новодвинске обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, 32-летняя воспитательница Елена Пономарева неоднократно неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровые комнаты, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом — при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха.

В ведомстве подчеркивают, что руководство детского сада своевременно о вышеперечисленных действиях в правоохранительные органы не сообщило.

Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.