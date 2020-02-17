Барнаул, , 12:53 — REGNUM После мощнейших снегопадов жителям Алтайского края посоветовали вновь готовиться к неблагоприятным погодным явлениям. Как сообщает сегодня, 17 февраля, официальный сайт региона со ссылкой на синоптиков, 19 и 20 февраля в регионе ожидаются снег, мокрый снег, временами сильной интенсивности, гололедные явления и продолжительные метели. Порывы ветра при этом могут достигать 22 метров в секунду.

Днём 20 февраля на Алтае потеплеет до +3 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой в Алтайском крае выпало неимоверно много снега. Сугробы в сельских районах всё еще продолжают расчищать.

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