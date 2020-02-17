Нарьян-Мар, , 12:42 — REGNUM В Ненецком автономном округе перед судом предстанет 35-летний сотрудник ЧОПа, пустивший на территорию детского сада убийцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, 31 октября охранник детского сада «Сказка» дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл входную дверь постороннему мужчине, который прошел в спальню одной из групп и нанес смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Вопрос о психическом состоянии преступника, который заявил, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания.

В отношении него в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был не вменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера.

Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

На период следствия в отношении охранника ЧОП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении охранника с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧОП «Святогоръ», охранявший детский сад «Сказка» был лишен лицензии в феврале 2020 года Арбитражным судом по иску Росгвардии.