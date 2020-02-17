Кимры, Тверская область, , 12:28 — REGNUM Житель Тверской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщили 17 февраля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщается, в ночь на 15 февраля во дворе одного из домов в городе Кимры были обнаружены тела двух человек, местных жителей 28 и 45 лет, с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, по подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 14 февраля в магазине в городе Кимры произошёл конфликт между двумя мужчинами, родственниками, и 45-летним посетителем магазина. В результате конфликта произошла драка. После этого один из участников конфликта, 51-летний мужчина, отправился домой, где взял из сейфа охотничье ружьё. В ночь на 15 февраля, находясь в состоянии опьянения, он пришёл к дому другого участника конфликта. Он выстрелил сначала в 45-летнего хозяина дома, который вышел на стук в калитку, а затем в другого мужчину, который также вышел из дома.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.