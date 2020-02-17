Турочакский район, Алтай, , 12:16 — REGNUM Житель села Верх-Бийск Турочакского района Республики Алтай лишился всех денег со своей банковской карты, после звонка мошенника. Как сообщает республиканское ГУ МВД РФ, более 14 тысяч рублей были похищены после того, как мужчина добровольно сообщил звонившему сотруднику «банка» цифровые коды, которые пришли на телефон в SMS-сообщениях.

«В данном случае мужчину ввел в заблуждение тот факт, что звонивший знал его паспортные данные и номер банковской карты», — пояснили полицейские.

По их словам, звонок был совершён злоумышленником под предлогом того, что некие мошенники якобы пытаются похить денежные средства со счёта клиента. Возбуждено уголовное дело.