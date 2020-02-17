Калуш, , 12:17 — REGNUM В городе Калуш Ивано-Франковской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

В сообщении говорится, что в ходе обыска было изъято 85 кг сырья для изготовления амфетамина, 450 граммов готового наркотика, 45 кг марихуаны, 350 психотропных таблеток, оборудование для изготовления наркотиков, а также два пистолета-автомата, пистолет Макарова, пистолет Браунинг, более 350 патронов. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет 4 млн гривен или более $163 тыс.

О задержанных не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был приговорён к 10 годам тюрьмы иностранец, который пытался ввезти в страну четыре килограмма кокаина.

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