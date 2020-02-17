Уфа, , 12:22 — REGNUM Дорожный фонд Башкирии в текущем году составил 19,1 млрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Гостранса Тимур Мухаметьянов на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве, 17 февраля передает пресс-служба главы республики.

По его словам, при этом 1,8 млрд рублей удалось привлечь из средств федерального бюджета. Кроме этого, в настоящее время на рассмотрении находятся заявки на 9,6 млрд рублей федеральных ассигнований.

По словам Тимура Мухаметьянова, в текущем году на автодороги регионального и межмуниципального значения будет направлено 8,1 млрд рублей. На дороги местного значения планируется направить 6,6 млрд рублей. При этом на капитальный ремонт дорог пойдёт 5,9 млрд рублей. На содержание дорог будет выделено 4,6 млрд рублей. А 4,1 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию.

В текущем году работы будут проходить на более 1 900 объектах.

При этом в текущем году будет обустроено 1745 км подъездных дорог с песчано-гравийным и щебёночным покрытием к населённым пунктам на сумму 630 млн рублей.

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