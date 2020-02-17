Яунде, , 12:13 — REGNUM В результате столкновений в Камеруне погибли десятки мирных жителей, об этом 17 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в деревне Нтумбо, расположенной в северо-западном регионе страны — Донга Мантунг.

«Число погибших в результате резни в деревне Нтумбо возросло до 32 человек, кроме того некоторые дети и беременные женщины числятся пропавшими без вести», — говорится в заявлении Центра по правам человека и демократии в Африке.

Напомним, противостояние в Камеруне между англоязычным населением и франкофонным обострилось в 2016 году. Носители английского языка жалуются на дискриминацию, что и приводит к столкновениям.

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