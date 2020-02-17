Москва, , 12:00 — REGNUM В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«От экспертов в суд пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы в связи с командировкой одного из экспертов», — сообщил собеседник агентства.

Заседание перенесено на 13 марта.

Напомним, что режиссёра Кирилла Серебренникова и администрацию «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств. По версии следствия, в период с 2011—2014 годы было похищено 133 миллиона рублей.