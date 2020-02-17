Москва, , 11:55 — REGNUM На северо-западе Москвы в отделе полиции умер задержанный. Об этом 17 февраля сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, в полицию поступила жалоба на шумных мужчин в подъезде. Жители дома заявили, что в подъезде якобы находятся наркоманы.

На месте полицейские обнаружили двух мужчин, у одного из которых были признаки передозировки, его госпитализировали. Второй отказался от медосвидетельствования и заявил, что употреблял только алкоголь.

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где он позже скончался. Причины смерти выясняются.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили эту информацию.