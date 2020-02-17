Анкара, , 11:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 17 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались властям. Они перешли границу с Сирией, где в рядах повстанцев сражались с турецкими военными, вторгшимися на территорию суверенного государства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность в стране запрещена. Повстанцы ведут борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства.

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