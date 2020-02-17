Анадырь, , 11:51 — REGNUM С 8 по 14 февраля на Чукотке было зарегистрировано 365 случаев ОРВИ, в том числе 260 — у детей. Превышение порогового уровня составило 2,9%, что на 16% ниже, чем начале февраля.

Читайте также: Эпидемия гриппа и ОРВИ в регионах России — все новости

За прошедшую неделю провели 105 лабораторных исследований по гриппу. Специалисты выявили девять положительных результатов — в основном, у детей, и только один случай — у взрослого.

Всего выявлено 12 случаев гриппа типа B.

Карантина по ОРВИ, в селе Марково продлён до 22 февраля, до 18 февраля — в селе Усть-Белая, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил усилить наказание за нарушение карантинного режима.