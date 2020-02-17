Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области полиция объявила розыск без вести пропавших детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

«16 февраля 2020 года дети ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — уточнили в ведомстве.

Заявление об исчезновении детей поступило в правоохранительные органы Обливского района. Обоим мальчикам по десять лет.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года ростовчанин заявил о пропаже 14-летней девочки и её четырёхлетнего брата. Информация об исчезновении детей оказалась ложной. Полицейские задержали мужчину.

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