Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Пассажирка авиарейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи, устроила пьяный дебош незадолго до посадки. Судя по видео, распространившемуся в социальных сетях, она угрожала другому пассажиру убийством.

«16 февраля леди в самолёте, летевшая рейсом Санкт-Петербург — Сочи, громко разговаривала матом на весь самолёт и употребляла алкогольные напитки. Стюарды не могли успокоить. В итоге девушку забрала полиция», — сообщили пользователи «ВКонтакте».

Женщина на весь салон бессвязно возмущалась тем, что кто-то из пассажиров снял ее на телефон, обещая ему «порезать всё лицо» и даже «сожрать печень».

«Я тебя просто зарежу, ***!» — вещала она. Стюарды несколько раз подходили к ней и просили не ругаться, однако в ответ им было сообщено, что женщина считает нарушенными свои «личные права» из-за съёмки на телефон.