Сырдарья, Узбекистан, , 11:34 — REGNUM Шесть человек погибли в результате пожара в одном из жилых домов Акатлынского района Сырдарьинской области Узбекистана, сообщили 17 февраля в пресс-службе МЧС республики.

Пожар произошел 17 февраля в 2 часа 40 минут (00:40 мск). В результате пожара погибли все члены семьи: мужчина 1972 г. р., женщина 1976 г. р., их дети: 1996, 2006 и 2010 г. р., а также внук 2018 г. р. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в результате пожара в поселке Причулымский в Томской области погибли десять граждан Узбекистана.

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