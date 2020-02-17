Биробиджан, , 11:34 — REGNUM Нападение со стороны жителя Еврейской автономной области на сотрудника таможни на Нижнеленинском пункте пропуска, обернулось для гражданина уголовным делом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

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Как установлено следствием, в здании таможенного контроля пассажирского пункта пропуска Нижнеленинское, местный житель, прибывший из КНР, отказался предъявить для контроля ввозимый груз и применил насилие в отношении сотрудника Биробиджанской таможни. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Алтая сломала нос сотруднику правоохранительных органов.