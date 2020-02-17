Благовещенск, , 11:22 — REGNUM Правительство Приамурья подготовило перечень населённых пунктов области, подверженных угрозе лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Как указано в государственной системе правовой информации, всего в список вошли 119 сёл, посёлков и городов практически из всех районов Приамурья. Меньше всего — один населённый пункт — в Завитинском районе. Больше всего в Свободненском районе — 21 населённый пункт. В правительстве региона опасаются, что в этом году пожароопасный период может наступить раньше и начаться в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты отметили, что в Ульяновской области пожароопасный период в этом году начнётся раньше обычного.