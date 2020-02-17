Москва, , 11:08 — REGNUM Ученица школы обратилась в больницу в Москве с телесными повреждениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе рассказали, что 16 февраля в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с телесными повреждениями 14-летней девочки.

«Со слов пострадавшей, травмы были получены от своего отца», — пояснил представитель пресс-службы.

На данный момент инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку.