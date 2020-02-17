Владивосток, , 11:18 — REGNUM Три тяжёлые травмы и одна смерть зарегистрированы с работниками приморских предприятий в период с 10 по 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Сразу два тяжелых происшествия случились в рыбной отрасли. Вахтенному матросу компании «Пасифик-Краб» оторвало два пальца руки, а матросу рыболовецкого колхоза «Новый мир» оторвало один палец. При проведении ремонтных работ получил тяжелую травму головы сборщик одного из цехов предприятия «Восточная верфь».

Смертельный случай произошёл в войсковой части в Уссурийске, где гражданский служащий, машинист котельной упал в золоотвал, где получил ожоги 42% поверхности кожи. В результате полученных ожогов мужчина умер.

Как сообщало ИА REGNUM, о снижении аварийности на объектах, подотчётных Ростехнадзору, ведомство отчиталось за прошедшие пять лет.