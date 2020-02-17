Луганск, 17 февраля 2020, 11:10 — REGNUM Сотрудники Министерства Госбезопасности (МГБ) ЛНР задержали украинского шпиона, действовавшего на территории республики, сообщили 17 февраля в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, задержанный действовал по заданию члена украинской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Гусева. Ему поручили собрать информацию военно-политического, социального и экономического характера для дальнейшего использования против ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд ЛНР приговорил к 12 годам заключения жителя Кировска, который пытался зафиксировать на видеоаппаратуру организаторов выборов в ЛНР с целью передать данные украинским спецслужбам.
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