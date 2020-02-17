Луганск, , 11:10 — REGNUM Сотрудники Министерства Госбезопасности (МГБ) ЛНР задержали украинского шпиона, действовавшего на территории республики, сообщили 17 февраля в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Министерства государственной безопасности выявлен гражданин Украины Виктор Филипченко, прибывший на территорию республики для проведения разведывательной деятельности в пользу иностранных спецслужб», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, задержанный действовал по заданию члена украинской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Гусева. Ему поручили собрать информацию военно-политического, социального и экономического характера для дальнейшего использования против ЛНР.

«Устремления иностранной разведки пресечены», — отметили в спецслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд ЛНР приговорил к 12 годам заключения жителя Кировска, который пытался зафиксировать на видеоаппаратуру организаторов выборов в ЛНР с целью передать данные украинским спецслужбам.

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