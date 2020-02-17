Омск, , 11:03 — REGNUM Житель города Омска подозревается в убийстве приятеля. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») было возбуждено после того, как ночью 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске было обнаружено тело 60-летнего мужчины без головы.

По версии следствия, ранее судимый за кражу 51-летний хозяин квартиры распивал спиртное со своим приятелем без определенного места жительства. В ходе ссоры 51-летний омич несколько раз ударил своего приятеля ножом. Поняв, что гость скончался, злоумышленник отчленил ему голову и пытался скрыть следы преступления. Произошедшее увидела зашедшая в кухню сожительница подозреваемого. Женщина вызвала полицию, омича задержали.

На допросе у следователя он признался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо» убить человека.

Мужчина заключён под стражу, расследование продолжается.

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