Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, которая через три дня после освобождения из колонии стала фигуранткой нового уголовного дела: её обвиняют в избиении мужчины, который от полученных ран скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Преступление было совершено 14 октября 2019 года. По данным следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков в ходе ссоры с сожителем «повалила его на пол, после чего нанесла несколько ударов ногой по различным частям тела». От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина арестована. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направлено в суд.

Правоохранители отмечают, что за три дня до происшествия, 11 октября 2019 года, подсудимая освободилась из колонии, где отбывала три года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с этим в органы внутренних дел и сельское поселение внесены представления о повышении эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Отметим, что ещё одно уголовное дело завершено в Чебоксарском районе, где перед судом предстанут 42-летний мужчина и его 31-летний сообщник. По данным правоохранителей, 9 мая 2019 года они незаконно проникли в дом к односельчанину, избили его и угрожали утопить его. У пострадавшего диагностировали переломы двух ребер и другие телесные повреждения. Он смог вырваться из рук нападавших и укрыться в магазине, где попросил вызвать полицию.