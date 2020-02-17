Владивосток, , 10:52 — REGNUM За сутки, в течение которых на Приморье сыпал сильный снег, в полицию поступили сообщения о 103 дорожно-транспортных происшествиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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В результате различных ДТП погибли два человека, ещё пять получили травмы. Повреждено 202 транспортных средства. Большая часть происшествий произошла во Владивостоке (65 ДТП), в Находке (9 ДТП) и Уссурийске (6 ДТП). В основном происходил наезд на стоящий транспорт и столкновения на скользкой дороге.

«На территории региона сохраняется сложная погодная и дорожная обстановка, в связи с чем, сотрудники ГИБДД просят автомобилистов принимать решение о выезде на личном транспорте, оценивая личную безопасность», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад во Владивостоке спровоцировал массовое ДТП, в котором оказались повреждены 10 автомобилей. Один мужчина доставлен в медучреждение с переломом бедра.