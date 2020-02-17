Львов, Украина, , 10:45 — REGNUM Во Львовской области легковой автомобиль слетел в озеро. Погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«16 февраля в 08:53 поступило сообщение, что на автотрассе Рава-Русская — Судовая Вишня при въезде в село Коты Яворовского района автомобиль Audi-80 не справился с управлением и слетел в озеро. В результате погибли четыре человека», — сказано в сообщении.

Сотрудники спасательных служб вынули автомобиль из озера. Для этого были привлечены шесть человек и одна единица техники. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, наехал на трёх пешеходов.

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