Львов, Украина, 17 февраля 2020, 10:45 — REGNUM Во Львовской области легковой автомобиль слетел в озеро. Погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сотрудники спасательных служб вынули автомобиль из озера. Для этого были привлечены шесть человек и одна единица техники. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, наехал на трёх пешеходов.
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