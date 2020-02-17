Озёрск, Челябинская область, , 10:33 — REGNUM В челябинском Озёрске задержаны двое участников нападения на станцию скорой помощи. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МВД.

Известно, что один из них находился под воздействием наркотиков. Третий участник разыскивается.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло ночью 15 февраля. Среди сотрудников станции есть пострадавшие.

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