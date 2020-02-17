Хабаровск, , 10:45 — REGNUM Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, выявлены простудные заболевания у 4950 школьников, что выше эпидпорога на 1,8%. На понедельник, 17 февраля, в крае закрыто на карантин 13 школ, несколько детских садов. В закрытых детских садах болеют 257 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введен повсеместный масочный режим, однако жители жалуются на дефицит масок.