Стерлитамак, Башкирия, , 10:25 — REGNUM Поддельные пятитысячные купюры обнаружены в Стерлитамаке. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в городе было зафиксировано семь фактов сбыта фальшивых купюр достоинством пять тысяч рублей серии <мa> 5846***, <мa> 962****.

По словам стражей порядка, согласно статистике, больше всего подделывают купюры крупного номинала в 5000 рублей. А из-за того, что граждане не знают признаков, по которым можно отличить подделку, данные купюры выявляются только в банках.

Стражи порядка напоминают, не нужно разменивать банкноты незнакомым лицам и покупать валюту с рук.

При обнаружении подделки необходимо обратиться в полицию.

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