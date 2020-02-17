Красноярск, , 10:17 — REGNUM Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка из Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, ночью 12 февраля в подъезде жилого дома на улице Калинина в Красноярске сосед обнаружил тело 14-летнего подростка. Признаки насильственной смерти отсутствовали.

Причиной смерти подростка стало отравление неустановленным веществом, уточнили в ведомстве. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, две школьницы из Кузбасса отравились аналогом снюса.