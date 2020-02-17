Хабаровск, , 10:16 — REGNUM В Российском профсоюзе моряков отметили участившиеся хакерские атаки на судоходные компании с применением информации о коронавирусе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в РПСМ.

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Так, судовладельцы получают письма с якобы важной информацией о коронавирусе, которые содержат вредоносные программы. Жертвами могут стать и моряки, которые предоставляя киберпреступникам личные данные, могут навредить не только себе — преступники могут получить доступ к системам безопасности судна, компании.

«Например, киберпреступники могут взломать телефон моряка с помощью фишинга, а когда он решит подзарядить смартфон через ЭКНИС, получат доступ к судовой системе. С вышедшим из строя оборудованием продолжать плавание будет невозможно. Сам же моряк может лишиться работы», — предупредили в РПСМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса китайские моряки теряют работу, так как многие страны запретили въезд гражданам Китая на свои территории.