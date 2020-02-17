Соледар, ДНР, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР десять единиц боеприпасов, сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела зафиксировано повреждение остекления одного из домов. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 14 единиц боеприпасов, нарушив режим прекращения огня восемь раз.

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