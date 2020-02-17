Джакарта, , 10:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у индонезийского острова Ломбок, сообщает информационный портал Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 17 февраля в 23:29 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находится в море в 6 км к северо-востоку от Ломбока на глубине 12 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два землетрясения магнитудой 5 и 5,1 произошли в индонезийских провинциях Восточная Ява и Малуку.

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