Симферополь, , 10:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что задержанный — житель Черноморского района Крыма. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Суд заключил подозреваемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года сотрудники ФСБ задержали личного охранника создателя националистического «батальона им. Н. Челебиджихана». Крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошёл там спецподготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

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