Владивосток, , 10:03 — REGNUM Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке на улице Тунгусской, где из-за снегопада одновременно столкнулись десять автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Все автомобили в результате ДТП получили серьёзные механические повреждения, однако из людей пострадал только один человек, который в момент столкновения стоял рядом со своим автомобилем, когда на него наехал скользящий Сузуки-Джимни. В результате удара мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован в травматологическое отделение медучреждения. ГИБДД проводит проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке за ночь с 16 на 17 февраля выпала месячная норма осадков, в результате чего движение по улицам города оказалось парализованным.