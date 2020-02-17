Ижевск, , 09:59 — REGNUM По подозрению в совершении серии эпизодов мошенничества в отношении жителей Удмуртии задержан ранее судимый за вымогательство житель Краснодара. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

Жертвами мошенника стали как минимум двое жителей Удмуртии. Схема в их отношении применялась самая популярная. На мобильный телефон поступал звонок от якобы сотрудника отдела безопасности банка, он предупреждал, что поступил запрос на перечисление средств с их карт неизвестному лицу. Для того чтобы обезопасить средства, злоумышленник убеждал жертв пойти в ближайший банкомат и произвести несколько операций. В результате пострадавшие перевели на неизвестные счета 55 тыс. и 117 тыс. рублей.

Мошенник был задержан в Краснодаре и отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»).

Как сообщало ИА REGNUM, количество уголовных дел, связанных с мошенничеством с банковскими картами, в Удмуртии резко выросло в прошлом году. К примеру, в июне по таким преступлениям расследовалось 65 уголовных дел, в октябре этот показатель вырос уже до 250. Общий ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений, с июня по октябрь составил более 30,5 млн рублей. Причем ущерб постоянно растет: в июне жители региона потеряли более 1,2 млн рублей, в июле — 5,9 млн рублей, в октябре — уже более 9,4 млн рублей.

Кроме звонков якобы из «службы безопасности банка», также мошенники рассылают СМС-сообщения с информацией о выигрыше, для получения которого необходимо что-то заплатить.