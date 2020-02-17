Москва, , 09:53 — REGNUM За последние четыре года в России отмечена тенденция роста количества преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. Так, если в 2016 году было зафиксировано 12,4 тыс. насильственных преступлений против детей. То по итогам 2019 года этот показатель увеличился до 14,8 тыс. преступлений (рост по сравнению с 2018 годом составил 4,3%, за четыре года — почти 20%). Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.

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При этом, согласно статистике надзорного ведомства, на которую ссылается газета «Известия», в прошедшем году число несовершеннолетних, ставших жертвами сексуального насилия, уменьшилось до 11,5 тыс. человек (на 0,8% по сравнению с 2018 годом). Снижение по этому показателю произошло впервые за много лет. Для сравнения: в 2016 пострадавшими от посягательств на половую неприкосновенность стали 10,9 тыс. детей и подростков. Это, по данным издания, говорит о том, что что преступления в отношении одних и тех же детей и подростков совершаются по несколько раз. Так, в 2016 году на одного пострадавшего в среднем приходилось 1,1 дела, в 2019 году — 1,3 дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в МВД России заявили о почти двукратном увеличении количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России за последние пять лет — на 42%. Согласно данным правоохранительного ведомства, только за 2018 год было зарегистрировано более 14 тысяч подобных преступлений, в результате которых пострадавшими стали около 11 тысяч несовершеннолетних. Отмечалось, что каждое шестое такое преступление совершается в семье, а каждое 12-е — родителями.

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