Уфа, , 09:53 — REGNUM Житель Удмуртии погиб во время дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает глава республиканской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария на 1254 км автодороги Москва — Уфа произошла рано утром 16 февраля.

Столкнулись встречные автомобили «Volkswagen Golf», за рулем которого находился 33-летний житель Удмуртии и «Mercedes ML350» под управлением 43-летнего жителя Уфы.

Он отметил, что в результате ДТП житель Удмуртии получил не совместимые в жизнью травмы и погиб на месте аварии.

В настоящее время сотрудники оперативных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.

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