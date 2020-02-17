Сан-Сальвадор, , 09:48 — REGNUM В Сальвадоре в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 11 человек, сообщает 17 февраля AFP.

Отмечается, что автокатастрофа произошла в 55 км от города Сан-Сальвадор. Дорога считается опасной из-за многочисленных изгибов дорожного полотна и пропастей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля семь человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии. Водитель пассажирского автобуса потерял управление, врезался в придорожный столб, после чего автобус скатился с обочины и упал в ущелье.

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