Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве 5,5 тыс. семей получили страховые выплаты по городской программе страхования жилья в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Сумма выплат составила 202 млн рублей, что больше, чем в 2018 году, на 20,5 млн рублей. Часть этой суммы, 27 млн рублей, выплатили из бюджета города.

«В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 руб. в месяц», — сказал вице-мэр.

Как пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, самую крупную страховую выплату в размере 5,4 млн рублей вследствие пожара получила семья, пострадавшая на пожаре в доме на Никитском бульваре.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в центре Москвы произошёл в феврале 2019 года по адресу: Никитский бульвар, 12.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы в горящем доме рухнули перекрытия