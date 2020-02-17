Пенза, , 09:44 — REGNUM Жительница Пензенской области в течение почти полугода получала пенсию умершего сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ленинском районном суде Пензы.

С иском в суд обратилось управление ПФР в Каменке. В заявлении указано, что мужчина скончался в декабре 2017 года, при этом сведения о его смерти по электронному документообороту поступили лишь в мае 2018 года. Все это время пенсионные средства умершего перечислялись на его банковский счет, общая сумма составила 50,9 тыс. рублей. Таким образом, средний размер начисленной умершему пенсии составил чуть больше 10,185 тыс. рублей в месяц. Сожительница умершего поступавшую на его счет пенсию регулярно снимала.

Женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Свою вину она признала, суд взыскал в пользу управления ПФР 50,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за соответствующий период говорится о росте среднего размера назначенных пенсий в ноябре на 0,1% по сравнению с октябрем 2019 года. В годовом выражении рост составил 6,2%. Средний размер назначенных в ноябре пенсий составил 14 224 рубля. При этом реальный размер назначенных пенсий в ноябре вырос на 2,6%, а в годовом выражении — снизился на 0,1%.