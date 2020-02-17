Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Адвокаты Виктора Гаврилова, бросившего своих детей в московском аэропорту «Шереметьево‎», обжаловали его арест. Об этом 17 февраля один адвокатов обвиняемого Денис Пензин.

«Апелляционная жалоба подана. Просим суд отменить арест и не избирать никакой меры пресечения», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Центральный районный суд Хабаровска заключил Гаврилова под стражу до 13 апреля.

В конце января житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Виктор Гаврилов оставил двух своих сыновей пяти и семи лет одних в аэропорту «Шереметьево‎». При детях нашли записку от отца, в которой он объяснял, что у него нет другого выхода, так как у него сложная жизненная ситуация.

По версии следствия, он не только бросил своих детей в аэропорту одних, но и избивал бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

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