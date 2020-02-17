Самара, , 09:47 — REGNUM Прямой рейс в Черногорию запустят в ближайшее время из Самары. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

По сообщению пресс-службы аэропорта, с 30 мая текущего года авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет осуществлять прямые перелеты из Самары в черногорский город Тиват.

Из Самары самолет Airbus 320 будет вылетать в 7:20 по местному времени. Из Черногории в Самару вылеты будут осуществляться в 10:45 часов также местного местного времени. Время полета составит 4 часа 25 минут.

Напомним, что с 1 июня из Самары можно будет улететь в Симферополь.

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