Биробиджан, , 09:39 — REGNUM В Еврейской АО тысячи льготников не могут получить положенные им жизненно важные лекарства. На отложенном обслуживании в аптеках региона находится 11 401 рецепт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

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Из 11 401 необслуженного рецепта 8 861 лежит более десяти дней — люди, нуждающиеся в лечении, не могут получить свои лекарства.

Общественники выяснили, что на льготное обеспечение лекарствами в ЕАО не хватает финансирования. С ноября 2019 года количество необслуженных льготных рецептов в регионе выросло практически в два раза: с 5841 до 11 401.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти купили дорогостоящий американский препарат больной девочке только после скандала в СМИ и судов. При этом препарат был выписан ребёнку консилиумом московских специалистов.