Благовещенск, , 09:24 — REGNUM О пациенте с огнестрельными ранениями, доставленном в приёмное отделение больницы, медики заявили в дежурную часть МОМВД «Благовещенский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

Читайте также: На Колыме пьяный дебошир обстрелял полицейских

Установлено, что в одной из квартир Благовещенска между двумя мужчинами произошла ссора, конфликт перешёл в стрельбу после того, как один из мужчин вернулся с ружьём. Ранения получил мужчина 1976 года рождения, стрелявший с места происшествия скрылся, бросив орудие преступления.

Позже сотрудники полиции установили личность стрелка и задержали его в Мазановском районе области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный мужчина, устроивший дебош на Колыме, обстрелял сотрудников полиции.